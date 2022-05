Salernitana, più di 6mila cuori granata ad Empoli per difendere la serie A Nicola cambia poco rispetto al match con il Cagliari, Kastanos torna dal 1'. Le probabili formazioni

La Salernitana ha bisogno di un altro scatto in avanti per provare a chiudere la pratica salvezza. Un obiettivo che passa per Empoli dove oggi alle 15 i granata si giocano una fetta di stagione. A due giornate dal termine, infatti, gli uomini di Davide Nicola conservano un punto di vantaggio sul Cagliari. Un successo, quindi, potrebbe regalare alla Salernitana anche la salvezza anticipata ma molto dipenderà dai risultati delle altre (i sardi domani ospiteranno l'Inter, il Genoa sarà di scena a Napoli). Un contesto che rende altissima la pressione a Salerno dove un'intera città sogna l'impresa. Al "Castellani" ci saranno almeno 6mila tifosi del cavalluccio marino che proveranno a trascinare al successo la Salernitana.

Nicola cambierà poco rispetto alla squadra schierata contro il Cagliari. In mediana mancherà lo squalificato Bohinen che sarà sostituito da Kastanos con Lassana Coulibaly che scalerà al centro; sulla corsia di sinistra Zortea è in vantaggio su Ruggeri per una maglia dal 1’, Mazzocchi ed Ederson completeranno il reparto. Per il resto non ci saranno novità: Verdi affiancherà Djuric in avanti, mentre Gyomber, Radovanovic e Fazio comporranno il trio difensivo.

EMPOLI-SALERNITANA

(stadio Castellani - ore 15)

Le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Verre, Henderson, Di Francesco, Benassi, La Mantia, Fiamozzi, Cacace, Ismajli, Viti. Allenatore: Andreazzoli

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Kastanos, L. Coulibaly, Ederson, Zortea; Verdi, Djuric. A disposizione: Belec, Russo, M.Coulibaly, Ruggeri, Bonazzoli, Di Tacchio, Obi, Dragusin, Capezzi, Gagliolo, Mikael, Perotti. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Massa di Imperia. (assistenti Peretti e Alassio) - IV uomo: Marcenaro - Var: Di Bello - Avar: Abbattista