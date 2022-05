Empoli-Salernitana 1-1, Bonazzoli:«Volevamo vincere, non colpevolizzate Perotti» «Diego meritava di calciarlo. Sbagliamo tutti, è capitato anche a me»

«Ci tenevamo a vincere, è stata una partita che poteva finire in ogni modo. Ora affronteremo l'Udinese in casa, abbiamo bisogno del sostegno della nostra gente». Lo ha detto Federico Bonazzoli ai microfoni di DAZN al termine di Empoli-Salernitana 1-1. «Ho fatto gol ma sono nervoso. Volevamo vincere e fare meglio. Ci dispiace per tutta questa gente che è venuta qui e che meritava un successo».

Sull'episodio del rigore fallito da Perotti: «Diego, per la persona e il fenomeno che è, se lo meritava. Sbagliamo tutti, è capitato anche a me di sbagliare. Non bisogna colpevolizzare nessuno. Abbiamo comunque un'altra chance».

E sul gol in rovesciata: «Di testa, evidentemente, non ce l'ho visto come è andato oggi. Ma far gol in rovesciata è sempre bello».