Salernitana, tutto negli ultimi 90'. Nicola: "Continuiamo a lottare" Il messaggio lanciato dal tecnico: "Camminiamo tutti insieme verso l'obiettivo"

La Salernitana si giocherà la salvezza nell'ultimo turno casalingo contro l'Udinese. Il pari di Empoli ha, infatti, lasciato aperto ogni discorso. Molto dipenderà anche dai risultati di Genoa e Cagliari che, oggi, dovranno vedersela con Napoli ed Inter. Un eventuale passo falso delle dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere, consentirebbe ai granata di conservare due punti sui sardi e tre sui liguri. Un vantaggio che, naturalmente, dovrebbe poi essere difeso negli ultimi novanta minuti del campionato. Il discorso, invece, diventerebbe più complicato se i risultati delle avversarie non dovessero sorridere ai granata. Al termine di questa giornata, il quadro sarà più chiaro. Nel frattempo il sabato calcistico ha dato i primi verdetti: il Venezia, nonostante il pari conquistato all'Olimpico, è retrocesso matematicamente in serie B; lo Spezia, con il successo di Udine, si è salvato. Tabelle a cui preferisce non pensare Davide Nicola che, dopo il 90' del Castellani, ha chiesto a squadra ed ambiente di azzerare subito tutto e di prepararsi all'ultima sfida. “Buttiamo ciò che non serve, affrontiamo quest'ultima fatica. Continuiamo a lottare”, ha scritto sui social l'allenatore della Salernitana che ha provato ad allontanare subito la delusione per il rigore fallito da Perotti e che avrebbe potuto segnare la svolta. “Ovunque andremo, qualunque cosa faremo, sarà con la nostra gente”, ha chiosato Nicola che ha invitato tutti a camminare insieme verso l'obiettivo.