Il Napoli vince e fa un regalo alla Salernitana, Genoa ad un passo dalla serie B Soltanto la matematica tiene ancora in corsa i rossoblu

Nel giorno dei saluti di Lorenzo Insigne al popolo partenopeo, il Napoli batte 3-0 il Genoa e fa un favore anche alla Salernitana. I rossoblu, infatti, sono ad un passo dalla retrocessione in serie B. Soltanto la matematica tiene ancora in corsa la squadra di Blessin che potrebbe conquistare una clamorosa salvezza solo in caso di arrivo a pari punti con Cagliari e Salernitana. In caso di arrivo a 31 punti, infatti, la classifica avulsa premierebbe i liguri che hanno conquistato più punti negli scontri diretti tra le tre formazioni. Discorso diverso, invece, se i liguri dovessero arrivare a pari punti con la Salernitana (e con il Cagliari alle spalle) che è messa meglio negli scontri diretti.

In ogni caso il ko subito al "Maradona" (gol di Osimhen, Insigne e Lobotka) complica moltissimo i piani del Genoa che nel prossimo turno affronterà in casa il Bologna. Adesso a Salerno i riflettori sono interamente puntati sulla sfida di questa sera tra Cagliari ed Inter. Una partita che metterà in palio punti pesantissimi sia per la corsa scudetto che per la lotta salvezza.