Salernitana-Udinese, contatti Comune-Questura per aprire la Curva Nord Il sindaco: «È il momento della collaborazione e dell'unità d'intenti»

Il Comune di Salerno spinge per aprire anche la Curva Nord in occasione di Salernitana-Udinese. Il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore Claudio Tringali questa mattina hanno avuto contatti con Questura e Prefettura per provare a sbloccare la situazione e mettere a disposizione dei tifosi granata altri 3mila biglietti.

«Sono in corso contatti logistici e riunioni operative con Prefettura, Questura, Salernitana ed ogni altra autorità competente in vista dell'ultima gara casalinga della Salernitana contro l'Udinese», ha spiegato sui social il sindaco Vincenzo Napoli. «Il Comune di Salerno apprezza il clima di condivisione e collaborazione da parte di tutti i soggetti ed enti coinvolti e responsabili. Gli intenti generali sono chiari e condivisi: garantire l'ordinato svolgimento dell'evento pre durante e post gara, assicurare la sicurezza personale e collettiva di tutti i partecipanti, metter in campo una soluzione logistica ed organizzativa adeguata che consenta la fruizione (in totale sicurezza) della Curva Nord. Il Comune di Salerno per conseguire tali risultati è pronto ad un adeguato impegno di personale e mezzi per quanto di competenza. Il Comune di Salerno è altresì convinto di poter contare sulla totale collaborazione di tutti i concittadini che sapranno vivere con senso di responsabilità questa straordinaria giornata granata. È il momento della collaborazione e dell'unità d'intenti per creare il clima giusto a sostegno della Salernitana».