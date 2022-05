Salernitana, con l’Udinese si gioca domenica alle 21 I granata giocheranno in contemporanea con il Cagliari e chiuderanno la serie A

La lotta salvezza tra Salernitana e Cagliari sarà l'ultimo verdetto della serie A. La Lega ha da poco comunicato gli orari della 38esima giornata. Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari si giocheranno in contemporanea domenica 22 maggio alle 21. Alle 18, invece, scenderanno in campo le squadre che si contendono lo scudetto (Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan). Spezia-Napoli si giocherà alle 12.30. Ad aprire il turno venerdì alle 20.45 sarà Roma-Torino. Sabato alle 17.15 scenderanno in campo Genoa e Bologna; alle 20.45, infine, ci sarà la volata per l'Europa: Atalanta-Empoli; Fiorentina-Juventus; Lazio-Verona.