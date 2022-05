Salernitana-Udinese, da domani parte la caccia al biglietto: prezzi e modalità L'Arechi farà registrare il pienone per l'ultima partita del campionato

Salerno si prepara a vivere tutta d'un fiato la settimana che porterà a Salernitana-Udinese. La partita, in programma domenica alle 21, si giocherà in un Arechi ribollente di passione. Da domani partirà la caccia al biglietto. La società granata ha fatto sapere che dalle 15 di martedì 17 maggio, i biglietti saranno in vendita per ventiquattro ore con diritto di prelazione per i possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana. La vendita libera partirà alle 15 di mercoledì 18 maggio. La speranza dei tifosi è che nelle prossime ore possa essere aperta anche la Curva Nord, una vicenda per la quale sono in corso interlocuzioni tra Comune e Questura.

Sarà possibile acquistare i tagliandi online al link https://ussalernitana1919.vivaticket.it/e presso i punti vendita VivaTicket. Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore.

Prezzi:

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud: € 63 + € 3,00 (intero) - € 37 + € 3,00 (Over 65, Donne) - € 37 + € 3,00 (under 14)

Tribuna Verde Sud/Nord: € 47 + € 3,00 (intero) - € 27 + € 3,00 (over 65, donne) - € 27 + € 3,00 (under 14)

Tribuna Azzurra: € 37 + € 3,00 (intero) - € 22 + € 2,00 (over 65 e donne) - € 22 + € 2,00 (under 14)

Distinti: € 28 + € 2,00 (intero) - € 16 + € 2,00 (over 65 e donne) - € 16 + € 2,00 (under 14)

Curva Sud: € 16 + € 2,00 (intero - over 65 - donne) - € 2,00 (UNDER 14 - in vendita esclusivamente in ricevitoria).