Salernitana, si torna in campo al Mary Rosy: Nicola pensa al vice Ederson Mamadou Coulibaly e Kastanos si contendono una maglia a centrocampo dove tornerà Bohinen

Sono ripresi questo pomeriggio presso il centro sportivo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica. L’allenamento è terminato con esercitazioni per il possesso palla e partite a tema. Nicola, in vista della partita contro l'Udinese, deve individuare il sostituto di Ederson (squalificato). Mamadou Coulibaly, tornato in campo ad Empoli dopo un lungo infortunio, potrebbe rappresentare un jolly; in alternativa giocherà Kastanos con Bohinen e Lassana Coulibaly. Per il resto non ci saranno grosse novità rispetto alla squadra scesa in campo in Toscana. Tornerà a disposizione anche Ribery che, dopo aver scontato il turno di squalifica, potrebbe tornare utile a partita in corso. Gli allenamenti dei granata riprenderanno domani alle ore 11:00.