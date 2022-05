Salernitana-Udinese, febbre granata: è già partita la caccia al biglietto Domani dovrebbe arrivare il via libera per la Nord ma i biglietti saranno 1000 circa

AGGIORNAMENTO ORE 19,30. La Salernitana ha comunicato che, nel primo giorno di prevendita, sono stati venduti 6337 biglietti a cui vanno aggiunti i 3000 abbonati. Sono già 10mila, dunque, i tifosi certi di assistere a Salernitana-Udinese. Ma domani, con la vendita libera, ci sarà una vera e propria corsa al biglietto.

A Salerno cresce la febbre granata in vista di Salernitana-Udinese. Migliaia di tifosi, sfruttando il diritto di prelazione riservato ai possessori di Tessera del Tifoso, hanno già acquistato il biglietto. Quasi polverizzata la scorta di biglietti per la Curva Sud; ma anche in altri settori la vendita è proseguita a ritmo serrato. In poche ore sono stati venduti almeno 5mila biglietti ai quali vanno aggiunti i 3mila tifosi che hanno sottoscritto il mini-abbonamento. In queste ore, tra l'altro, migliaia di tifosi hanno acquistato anche la Granata Card, proprio per sfruttare il diritto di prelazione garantito ai possessori della tessera.

Dalle 15 di domani partirà la vendita libera ed in tanti sono pronti a mettersi in coda per accaparrarsi un biglietto. In mattinata, inoltre, è atteso il parere degli organi di pubblica sicurezza che dovrebbero dare il via libera all'apertura parziale della Curva Nord. La soluzione, che permetterà di ricavare altri mille biglietti, è stata anche verbalizzata durante la riunione del Gos. Si attende, dunque, soltanto l'ok per mettere in vendita i tagliandi. Il Comune, inoltre, è pronto ad intensificare le corse della metropolitana per consentire ai tifosi di raggiungere l'Arechi in maniera più agevole.