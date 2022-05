Salernitana-Udinese, Picone: «Mille posti nella Nord, metropolitana potenziata» In caso di salvezza pronto un piano per consentire ai tifosi di restare nello stadio

Come era prevedibile, domenica sera anche uno spicchio della Curva Nord dello stadio Arechi sarà colorato di granata. I contatti avuti tra Comune, Questura e Prefettura di Salerno hanno, infatti, permesso di destinare la parte sinistra del settore (lato Distinti) ai tifosi della Salernitana a cui saranno destinati mille biglietti. La conferma è arrivata dal vicario del Questore di Salerno, Pasquale Picone.

«Abbiamo fatto un lavoro di analisi di quelli che sono i flussi di transito verso lo stadio, quella che è la grossa voglia di partecipare a questo evento e siamo riusciti a ricavare una parte della Curva Nord da destinare, nel numero di 1000 posti, ai tifosi della Salernitana, in una condizione di sicurezza consentendo l'accesso dall'ultimo tornello dei Distinti», le parole del dirigente della Questura che ha parlato anche del piano traffico e di come ci si sta organizzando per gestire anche il post-partita. «Invitiamo i tifosi che vengono allo stadio ad utilizzare la metropolitana, abbiamo chiesto corse e vagoni aggiuntivi per consentire di snellire il traffico. Tutti ci auguriamo e incrociamo le dita che il risultato vada in una certa direzione. Sicuramente ci saranno delle comunicazioni anche da parte della società relativamente a ciò che si vorrebbe organizzare all'interno dello stadio in modo tale, se le cose dovessero andare come auspichiamo, da concentrare una festa di popolo che parta dallo stadio e si esaurisca allo stadio».

Misure preventive, tuttavia, sono state predisposte anche per la città. «Abbiamo adottato misure anche che riguardano il piano traffico nella zona centrale con limitazioni su via Roma e Lungomare», ha concluso Pasquale Picone.