Orsato per Salernitana-Udinese: ritrova i granata dopo 12 anni Sarà coadiuvato da Vivenzi e Ranghetti con Sacchi quarto ufficiale. Mazzoleni-Dionisi al VAR

La gara Salernitana-Udinese, in programma domenica alle 21 e valida per l'ultima giornata di Serie A, sarà diretta da Daniele Orsato. Il fischietto di Schio ha arbitrato una sola volta il Cavalluccio Marino nella sua lunga carriera. Il precedente è legato al match Salernitana-Cesena, match del ventinovesimo turno di Serie B 2009/2010. Il designatore, Gianluca Rocchi, ha deciso di affidare a un internazionale, reduce da Milan-Atalanta, la sfida dell'Arechi, la gara che può consegnare alla Salernitana la conferma in Serie A. Orsato sarà coadiuvato dagli assistenti, Mauro Vivenzi della sezione di Brescia e Sergio Ranghetti della sezione di Chiari, con Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata quarto ufficiale. Al VAR ci saranno Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo e Federico Dionisi della sezione di L'Aquila.

Serie A - Trentottesima Giornata

Gli arbitri

Torino-Roma: Irrati

Genoa-Bologna: G. Miele

Atalanta-Empoli: Abisso

FIorentina-Juventus: Chiffi

Lazio-Verona: Colombo

Spezia-Napoli: Marchetti

Inter-Sampdoria: Di Bello

Sassuolo-Milan: Doveri

Salernitana-Udinese: Orsato

Venezia-Cagliari: Maresca