Salernitana, ansia per Sepe: con l'Udinese può toccare a Belec Il portiere si è infortunato in allenamento, gli esami saranno decisivi

La Salernitana è in ansia per Luigi Sepe. Il portiere granata ieri mattina ha accusato un fastidio al polpaccio che potrebbe costringerlo a saltare la partita contro l'Udinese. Nelle prossime ore l'estremo difensore effettuerà gli esami medici per capire l'entità del problema. Le speranze di vederlo in campo nella sfida più importante dell'anno non sembrano essere molte ma l'atleta di Torre del Greco spera che il fastidio sia meno grave del previsto. Nel frattempo Vid Belec è in preallarme. Il portiere, tra i protagonisti della cavalcata in serie A, nelle ultime settimane è stato chiamato in causa due volte: è accaduto negli ultimi 20' della partita di Genova contro la Sampdoria e negli ultimi 26' del match contro il Venezia. In entrambi i casi la Salernitana ha vinto 2-1 e lo sloveno è riuscito a difendere il gol di vantaggio.

Anche l'Udinese dovrà fare a meno del suo portiere. Marco Silvestri non partirà per Salerno a seguito dell'intervento chirurgico a cui si è sottoposto nella mattinata di ieri per un'ernia inguinale; al suo posto ci sarà il vice Daniele Padelli.