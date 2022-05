Salernitana-Udinese, sopralluoghi per il maxi-schermo: si pensa a Foce Irno Il sindaco: "Stiamo lavorando per farcela". P. De Luca: "Non è facile ma ci proviamo"

Continua a crescere la febbre granata a Salerno. Mentre i tifosi attendono la riapertura della prevendita che dovrebbe garantire una scorta supplementare di biglietti per Salernitana-Udinese, in città si lavora per allestire un maxi-schermo che consentirebbe di seguire insieme la partita ai tanti sostenitori che non potranno essere all'Arechi.

In mattinata i tecnici del Comune di Salerno hanno effettuato una serie di sopralluoghi per verificare l'area più idonea ad ospitare l'iniziativa. Dopo un'attenta valutazione, la scelta potrebbe ricadere sul parcheggio di Foce Irno (nei pressi del Grand Hotel) che già in passato ha ospitato eventi che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone. Un precedente che potrebbe rendere più agevole l'organizzazione dell'iniziativa in sicurezza. In mattinata, come detto, c'è stato un sopralluogo proprio in quest'area per verificare la fattibilità dell'iniziativa.

“Stiamo lavorando in queste ore per rendere possibile il tutto”, ha spiegato il sindaco Vincenzo Napoli a margine della cerimonia d'inaugurazione del Nuovo Teatro Arbostella. “Non vi nascondo che ci sono delle complessità segnalate dagli organi deputati a garantire la sicurezza. Sono in corso una serie di sopralluoghi per verificare fino a che punto sarà possibile installar un maxi-schermo. Ma non possiamo sottrarci dalle considerazioni degli enti dedicati che ci diranno se e come fare questa iniziativa”.

La proposta era stata lanciata dal deputato Piero De Luca che ha ribadito l'impegno che si sta mettendo in campo per provare ad allestire il maxi-schermo. “Si sta verificando il luogo più adatto. Non sarà facile ma sono convinto che si riuscirà. Ci sarà da fare uno sforzo supplementare per assicurare la sicurezza nel luogo che dovesse essere scelto per l'installazione del maxi-schermo. Ma credo che la città di Salerno lo meriti”.

Il deputato dei dem ha parlato anche del momento attraversato dalla Salernitana. “La proprietà ha riportato entusiasmo, passione e qualità nel fare sport. Il primo passo deve essere la salvezza, poi si potrà ragionare della riqualificazione dell'Arechi e di una cittadella dello sport per garantire gli allenamenti di prima squadra e settore giovanile. Ci sono tutte le condizioni per poter immaginare un percorso che porti la Salernitana stabilmente a restare in serie A e a poter ambire a risultati interessanti e che ci possano far divertire”.