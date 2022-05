Salernitana, Sepe alza bandiera bianca: «Tiferò dagli spalti insieme ai tifosi» «Sarà come essere in campo con i miei compagni di squadra. Solo tutti insieme potremo farcela»

Luigi Sepe alza bandiera bianca ed "ufficializza" il suo forfait in vista della sfida contro l'Udinese. Gli esami strumentali hanno confermato che il portiere della Salernitana domenica sera non potrà scendere in campo. Il problema accusato giovedì in allenamento, infatti, lo costringerà a guardare dalla tribuna i suoi compagni di squadra. Nonostante tutto l'atleta di Torre del Greco ha voluto suonare la carica in vista della sfida che vale un'intera stagione. «Dopo aver fatto una rincorsa di 5 mesi, dopo essere arrivati quasi al traguardo stavolta, per quest'ultima partita, dovrò restare fermo ai box», ha scritto sul suo profilo Instagram il portiere della Salernitana. «Cambierà poco per tutti noi: sarò sugli spalti insieme a tutti i nostri tifosi, sarà come essere in campo con i miei compagni di squadra! Soltanto tutti insieme potremo farcela».