Salernitana-Udinese: fumata grigia per il maxi-schermo ma il Comune non molla Entro il pomeriggio dovrà essere modificato il piano di sicurezza

È corsa contro il tempo a Salerno per allestire il maxi-schermo in piazza della Libertà e consentire ai tifosi di seguire Salernitana-Udinese. Questa mattina, al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura, la fumata è stata ancora una volta grigia: il Comune, infatti, dovrà modificare alcuni aspetti del piano sicurezza per ottenere il via libera. “Nel pomeriggio avremo la risposta definitiva perché ci sono state chieste delle integrazioni e delle valutazioni da fare per la pubblica sicurezza”, ha spiegato l'assessore al Turismo, Alessandro Ferrara che ha rappresentato il Comune di Salerno al tavolo. “Speriamo che ci sia un buon equilibrio e soprattutto il rispetto delle regole da parte delle persone che parteciperanno all'evento”.

In queste ore il Comune di Salerno sta lavorando, insieme alla società che ha realizzato il piano di sicurezza, per rispondere alle integrazioni richieste dalla Prefettura.

In primis Piazza della Libertà dovrà essere contingentata con transenne anti panico, gli ingressi dovranno essere verificati con conta persone e la capienza massima non potrà superare le 6mila persone (il Comune inizialmente aveva fatto una previsione di 4mila). Elementi imprescindibili per ottenere il via libera. Il Comune di Salerno sta facendo il possibile per adeguarsi alle prescrizioni richieste dalla Prefettura. Nel primo pomeriggio ci sarà un nuovo confronto che risulterà decisivo per capire se domani sera sarà possibile installare il maxi-schermo in Piazza della Libertà. Nel frattempo da Palazzo di Città sono già partite le comunicazioni a Dazn e Lega di Serie A per ottenere l'autorizzazione alla messa in onda di Salernitana-Udinese.