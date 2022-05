Salernitana-Udinese, tra le due tifoserie vince l’amicizia A forte rischio l’installazione del maxi-schermo in piazza della Libertà: domani mattina l’esito

Cresce l'attesa a Salerno in vista di Salernitana-Udinese, in programma domani sera allo stadio Arechi. Una partita che vale un pezzo di storia per i granata che saranno spinti da 30mila tifosi. Dal Friuli arriveranno circa 200 sostenitori, alcuni dei quali hanno già raggiunto Salerno per visitare la città e le bellezze della provincia. Un tour caratterizzato dal clima sereno e dal rispetto tra le due tifoserie. Valori testimoniati anche dal momento di convivialità andato in scena questa sera in un albergo della Costa Sud. I rappresentanti del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs hanno incontrato i rappresentanti dell'associazione Udinese Club per vivere una serata all'insegna dell'amicizia e dei valori dello sport. «Questo è il bello del calcio, vinca il migliore», hanno detto i rappresentanti delle due tifoserie che sono stati protagonisti anche di uno scambio di gagliardetti che si ripeterà domani all'Arechi.

MAXI-SCHERMO. Intanto, mentre sono terminati in pochi minuti i 1000 biglietti di Curva Nord messi in vendita in serata, si attende di capire se sarà possibile installare il maxi-schermo in piazza della Libertà. Le autorità di pubblica sicurezza, dopo aver ricevuto il piano aggiornato, scioglieranno le riserve soltanto domani mattina. Ma resta poco tempo disposizione per organizzare il tutto ed il timore è che si vada incontro ad una fumata nera.