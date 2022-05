Salernitana-Udinese, in 30mila all'Arechi per (ri)scrivere la stori...A Nell'ultimo turno di campionato i granata vanno a caccia dell'impresa: le probabili formazioni

In palio c'è la storia. La Salernitana, dopo aver assaporato l'impresa, questa sera (ore 21) contro l'Udinese proverà a chiudere il conto con il destino e a centrare una permanenza in serie A che avrebbe del miracoloso. A spingere i granata ci saranno 30mila tifosi che, ormai da giorni, vivono con la testa nel pallone. Nicola, dopo aver ricordato il celebre 7%, ha voglia di completare l'impresa. Il tecnico del cavalluccio marino ripartirà dal 3-5-2 ma presenterà qualche novità in mezzo al campo: Zortea tornerà titolare sull'out mancino, Obi sostituirà lo squalificato Ederson nel ruolo di mazzala, Mazzocchi, Lassana Coulibaly e Bohinen completeranno il reparto. Novità anche tra i pali dove Belec sostituirà l'infortunato Sepe. Nessun dubbio in difesa: Radovanovic sarà il centrale, Gyomber e Fazio agiranno ai suoi fianchi. Davanti sarà ballottaggio tra Verdi e Bonazzoli per far coppia con Djuric ma il primo sembra essere in leggero vantaggio.

SALERNITANA-UDINESE

stadio Arechi - ore 21

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Obi, Zortea; Djuric, Verdi. A disposizione: Fiorillo, Russo, M. Coulibaly, Ruggeri, Ribery, Bonazzoli, Di Tacchio, Kastanos, Dragusin, Capezzi, Gagliolo, Perotti. Allenatore: Nicola

UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu. A disposizione: Gasparini, Piana, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Nuytinck, Ballarini, Samardzic, Benkovic, Nestorovsi, Soppy. Allenatore: Cioffi

ARBITRO: Orsato di Schio - assistenti: Vivenzi-Ranghetti. IV uomo: Sacchi. Var: Mazzoleni/ AVar: Dionisi.