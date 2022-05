Salernitana, gioia Iervolino: «Voglio aprire un ciclo, faremo le cose per bene» «Spero che possano restare tutti, a cominciare da Sabatini e Nicola»

Ha voglia di aprire «un ciclo» vincente a Salerno, Danilo Iervolino, presidente della Salernitana che è riuscito a fare centro al primo colpo. In meno di sei mesi l'imprenditore campano ha centrato un'autentica impresa sportiva, consentendo ai granata di restare in serie A per la prima volta nella storia del club. «L’impresa calcistica è andata al di sopra di ogni aspettativa, questo è il coraggio di un Mezzogiorno che non vuole fare le cose raffazzonate», ha detto al termine del match perso contro l'Udinese ma che è valso comunque la salvezza.

«Ho tanta voglia di fare e ci aspettiamo di avere ottime prospettive», ha aggiunto il numero uno del cavalluccio marino che ha parlato anche del futuro di Walter Sabatini e Davide Nicola. «Spero che possano restare tutti, è una buona base di partenza per una squadra che può avere anche ambizioni importanti. Quest’anno ho sofferto tanto, se pensiamo al gol del Cagliari, al rigore sbagliato ad Empoli o alla sconfitta di oggi. L’anno prossimo speriamo di non dover soffrire più».

Dal campo Iervolino aveva definito la tifoseria della Salernitana come «la più bella della serie A». «Avete visto il calore e l’energia. Oggi meritavano di restare in Serie A e una prestazione migliore. Questo è l’unico piccolo neo», ha detto Iervolino riferendosi alla sconfitta.

«Tanti giocatori sono diventati importanti, alcuni li riscatteremo. La squadra dovrà essere rafforzata, abbiamo ottenuto la salvezza con pochi punti rispetto al passato. L’impresa calcistica è andata al di sopra di ogni aspettativa».