Salernitana, Bonazzoli mantiene la promessa: brioche con il gelato per tutti

Ogni promessa è debito. Lo sa bene Federico Bonazzoli che, dopo aver conquistato la salvezza con la maglia della Salernitana, ha tenuto fede a quanto aveva promesso in un'intervista rilasciata a DAZN. «Se ci salviamo, offrirò una brioche con il gelato a tutti i tifosi», aveva detto il capocannoniere del cavalluccio marino che oggi pomeriggio ha deciso di tenere fede a quanto detto. Ad accoglierlo nella piazzetta della chiesa di San Pietro in Camerellis circa 500 tifosi che hanno osannato il numero 9 granata. «Ho mantenuto la promessa», ha ribadito il calciatore che ha firmato autografi e concesso foto ricordo a tantissimi giovani tifosi della Salernitana, letteralmente impazziti di gioia per la conquista della permanenza in massima serie.