Salernitana, fumata bianca: Walter Sabatini rinnova fino al 2023 Trovata l'intesa con il presidente Danilo Iervolino, nelle prossime ore l'incontro con Davide Nicola

Dopo l'impresa salvezza, non poteva essere che così. La Salernitana e Walter Sabatini proseguiranno la propria avventura anche per il prossimo campionato. Nel pomeriggio a Napoli il presidente Danilo Iervolino ha incontrato i suoi più stretti collaboratori per tracciare un bilancio ed iniziare a programmare il futuro. Il primo tassello sarà l'esperto direttore sportivo, tra gli artefici del "miracolo" sportivo compiuto all'ombra dell'Arechi. Sabatini, che aveva già dato la sua disponibilità di massima a restare, ha accettato la proposta della Salernitana, rinnovando il suo legame con il club campano fino al 2023. Nelle prossime ore, invece, dovrà essere sciolto il futuro di Davide Nicola. L'allenatore, che è in costante contatto con Sabatini, incontrerà la proprietà per capire se ci siano le condizioni per proseguire l'avventura insieme. L'intenzione della Salernitana, naturalmente, è di confermare il tecnico che è riuscito nell'impresa salvezza.