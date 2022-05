Salernitana, arriva la stangata: Distinti chiusi per un turno Punite le intemperanze avvenute durante la partita con l'Udinese

Mano pesante del giudice sportivo che ha punito la Salernitana a seguito delle intemperanze avvenute durante la partita con l'Udinese. I granata, nel prossimo campionato di serie A, dovranno giocare una partita con il settore Distinti chiuso al pubblico. Inoltre la società granata ha ricevuto una multa di 30mila euro con diffida. La punizione è stata provocata dal continuo lancio di oggetti avvenuto soprattutto dopo il gol del 4-0 messo a segno dai friulani. Il giudice sportivo, inoltre, ha inflitto un'altra multa da 10mila euro alla Salernitana per il coro offensivo rivolto ad un giocatore avversario, sempre dopo il gol del 4-0.

Di seguito il dispositivo del giudice sportivo:

Gara Soc. SALERNITANA - Soc. UDINESE

Il Giudice sportivo,

considerato che, nel corso della gara, si verificava da parte dei sostenitori della Soc. Salernitana, Occupanti più settori della stadio, un continuo lancio di fumogeni, bottiglie di vetro ed oggetti di varia natura, compreso un seggiolino, sia sul terreno sia nel recinto di giuoco, oltre che in direzione degli Ufficiali di gara e della panchina della squadra avversaria, tant'è che l'Arbitro, a partire dal 12° del secondo tempo, con riquardo al lancio di oggetti da parte del settore prossimo all'Assistente 2, era costretto ad interrompere il qiuoco per ben sette minuti;

considerato che, in base a quanto sopra riportato, vista la gravità dei fatti, nonché la recidiva, emergono comportamenti rilevanti a norma

dell'art. 26 comma 1 e 3 CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Salernitana con l'obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato "Distinti" privo di spettatori unitamente all'ammenda di € 30.000.00, con diffida.