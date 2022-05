Salernitana, Milan fa sognare i tifosi: "Budget adeguato per il mercato" Le parole dell'amministratore delegato: ma non ci saranno follie, saremo sostenibili

«Avremo un budget importante per la campagna acquisti, perché non vogliamo ritrovarci nei prossimi mesi nella stessa situazione che abbiamo vissuto in questa stagione. Ma insieme agli investimenti l’altra parola d’ordine è sostenibilità: il fair play finanziario resta la stella polare della nostra azione, per diventare un esempio di gestione societaria»: con queste parole l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, ha anticipato quelli che saranno gli impegni della società granata per la prossima sessione di mercato.

Tra addii e conferme, la sensazione è che la squadra cambierà profondamente volto nei mesi a venire. Da sciogliere, tra gli altri, c’è il nodo Djuric: «Milan è un campione dentro e fuori dal campo - ha detto l’amministratore delegato del cavalluccio marino -. Lo rispettiamo e sappiamo che ha ricevuto anche altre offerte. Decideremo con Sabatini e Nicola».