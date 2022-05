Salernitana, la società annuncia: "Pagheremo noi i lavori alla Curva Nord" Intanto il club granata ha presentato ricorso per la squalifica del settore Distinti

Al centro dell'attenzione della Salernitana - non da oggi - c'è anche la questione infrastrutture. Nelle prossime ore è in programma un incontro con l'amministrazione comunale per trovare una soluzione all'affidamento dello stadio Arechi. Il dialogo tra le parti va avanti, la sensazione è che si possa arrivare ad un'intesa in tempi anche abbastanza rapidi.

Nel frattempo, il club ha già dato mandato ai legali per presentare ricorso contro la squalifica del settore Distinti dopo le intemperanze dell'ultima di campionato contro l'Udinese.

Ma si guarda anche al futuro ed in particolare alla Curva Nord: «Il dialogo con il Comune, ma anche con la Prefettura e la Questura, è costante - ha fatto sapere l'amministratore delegato Maurizio Milan -. Siamo ottimisti. Ovviamente, ci sono dei lavori infrastrutturali da fare e la società è pronta ad accollarsi le spese. Proveremo a trovare una soluzione positiva per l'inizio della prossima stagione», le parole del manager del cavalluccio marino.