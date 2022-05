Salernitana, summit in Comune per l'Arechi: pronta la convenzione ponte Il sindaco sulla Curva Nord: «Credo che dal prossimo anno non ci saranno problemi»

Oltre al progetto sportivo che sta gradualmente prendendo forma (Walter Sabatini ha rinnovato, Davide Nicola è vicino al farlo), la Salernitana sta lavorando anche alle risoluzione degli aspetti burocratici e amministrativi. Con il Comune di Salerno sarà siglata una convenzione ponte per l'utilizzo dello stadio Arechi che consentirà di presentare la domanda d'iscrizione. Ma l'obiettivo del club granata è di ottenere una concessione a medio-lungo termine per poter metter mano al progetto di restylyng dello stadio.

«Questa mattina si è tenuto un incontro tra l’U.S. Salernitana 1919, rappresentata dall’amministratore delegato Maurizio Milan e dalla Responsabile alla comunicazione Mara Andria e l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Vincenzo Napoli e dal suo staff, dove è stato approfondito ulteriormente il tema della convenzione per l’utilizzo dello stadio “Arechi” nella prossima stagione sportiva», si legge in una nota diffusa dalla Salernitana. «A seguito del confronto si è convenuto di avviare un tavolo operativo che dovrà rapidamente portare alla definizione del documento finale. Parallelamente, l’Amministrazione Comunale ha aggiornato la società in merito alla concessione del medesimo impianto, comunicando di aver avviato una riflessione che, nei prossimi mesi, porterà alla definizione dell’iter da seguire e del progetto definitivo. La Salernitana ringrazia l’Amministrazione Comunale per la consueta e rinnovata disponibilità».

In precedenza il sindaco Enzo Napoli aveva spiegato che «stiamo facendo le nostre considerazioni per fare un lavoro equilibrato ed utile avendo rapporti eccellenti con la dirigenza della Salernitana. Cercheremo di fare in modo che venga fuori un'ipotesi di lavoro funzionale al progresso della squadra e alla ricaduta sulla città».

Il primo cittadino ha, poi, parlato anche della Curva Nord, manifestando perplessità per come è stata gestita la vicenda dalle autorità di pubblica sicurezza. «Francamente non sono riuslltate complicarte da comprendere le difficoltà per l'intera fruizione della Curva Nord. Io ho lavorato benissimo con le forze dell'ordine ma a volte prevale un comportamento restrittivo-burocratico sul quale si potrebbe fare qualche considerazione in più. Naturalmente non voglio fare polemiche, abbiamo la squadra in serie A, siamo contenti, felici ed armoniosi. Credo che la curva nord potrebbe essere fruibile già da subito e credo che per il prossimo campionato non ci saranno più problemi».