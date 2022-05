Salernitana, Mazzocchi rende indelebile l'impresa del 7% Il calciatore sarà riscattato dal Venezia ma non mancano gli estimatori

Ha scelto di rendere indelebile la gioia provata con la maglia della Salernitana. Pasquale Mazzocchi, tra i protagonisti della salvezza conquistata dai granata, si è tatuato l'ormai celebre 7% e la data del 22 maggio 2022. Un segnale chiaro di come l'esterno napoletano si sia integrato alla perfezione in una realtà che, salvo sorprese di mercato, sarà sua anche nel prossimo campionato. La conquista della salvezza, infatti, ha fatto scattare l'obbligo di riscatto che era stato previsto a gennaio con il Venezia. Al club lagunare andrà un milione di euro per l'acquisto del calciatore che si legherà alla Salernitana fino al 2025. Dotato di tecnica e corsa, il 26enne è riuscito a mettere lo zampino in occasione dei gol segnati dalla formazione di Davide Nicola. Prestazioni che hanno contribuito a raggiungere la salvezza ma che, al tempo stesso, hanno attirato sul calciatore le attenzioni di numerose squadre di serie A. La società granata difficilmente rinuncerà all'esterno destro, a meno che non arrivino proposte irrinunciabili. Nel frattempo Mazzocchi, che a breve convolerà anche a nozze, si gode la gioia per la salvezza conquistata con il cavalluccio marino sul petto.