Salernitana, continuano i festeggiamenti: Milan ed Andria con il club "Mai Sola" Cena sociale e festeggiamenti per la salvezza dei granata

Proseguono i festeggiamenti a Salerno per la salvezza conquistata dalla Salernitana. Ieri sera il club Mai Sola del presidente Antonio Carmando ha organizzato la cena sociale per salutare la fine della stagione sportiva e celebrare il traguardo raggiunto dai granata.

La serata è cominciata con una sorpresa: prima della cena hanno fatto visita ai soci l'amministratore delegato Maurizio Milan, la responsabile comunicazione Mara Andria e il responsabile ai rapporti con la tifoseria Domenico Napoli. I tifosi hanno apprezzato molto gli interventi dei dirigenti granata, evidenziando soprattutto la svolta data dalla nuova società che dall'inizio ha inteso instaurare un rapporto dialogante con la tifoseria organizzata. Con particolare soddisfazione, i soci del club Mai Sola hanno salutato la prima uscita pubblica tra i tifosi della nuova dirigenza. A metà serata, poi, anche il team manager Salvatore Avallone ha portato il suo saluto ai tifosi granata.

«Abbiamo avuto modo di apprezzare per l’ennesima volta non solo le qualità professionali ma anche umane dei tre ospiti», si legge in una nota diffusa dal club presieduto da Antonio Carmando.