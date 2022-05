Salernitana, rebus rinnovo per Djuric: Fiorentina e Besiktas tentano il sorpasso I tifosi sperano nella riconferma del bosniaco, i prossimi giorni saranno decisivi

In cima alla lista delle operazioni di mercato da effettuare, la Salernitana ha messo il rinnovo di Milan Djuric. L'ariete bosniaco, dopo quattro campionati in granata, è considerato un simbolo sia dalla società che dai tifosi. Il suo contratto, però, è in scadenza al 30 giugno e, al momento, le parti non hanno ancora raggiunto l'intesa. La Salernitana ha proposto a Djuric un biennale a cifre più alte rispetto a quelle guadagnate in passato. Il calciatore ed il suo agente stanno valutando ma attendono d'incontrare la società. Nel frattempo non mancano le squadre interessate al bosniaco: in serie A si è fatta avanti la Fiorentina che lo scorso 24 aprile è stata punita proprio dal centravanti della Salernitana. Le prestazioni di Djuric, però, sono state notate anche all'estero: il Besiktas ha sondato la situazione e nelle prossime settimane potrebbe sferrare l'assalto. La volontà dell'attaccante è di proseguire la sua esperienza a Salerno ma è chiaro che dovranno esserci tutte le condizioni per arrivare ad un rinnovo. Un epilogo in cui sperano un po' tutti i tifosi della Salernitana che, dopo aver accolto con scetticismo Djuric, adesso lo considerano un elemento imprescindibile. Anche il presidente Danilo Iervolino ha mostrato il suo apprezzamento per il calciatore, ribadendo la volontà di rinnovargli il contratto. La prossima settimana potrebbe risultare decisiva per capire se il futuro del bosniaco sarà ancora a tinte granata.