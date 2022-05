Salernitana, Sabatini vuole riportare Verdi a Salerno Il calciatore è rinato in granata ma bisognerà raggiungere l'intesa con il Torino

Con cinque gol messi a segno in 15 partite, Simone Verdi ha regalato 8 punti alla Salernitana. Un tesoretto che si è rivelato decisivo nella rincorsa salvezza e che, al tempo stesso, ha permesso al 29enne di rilanciare con forza la sua carriera. Dopo le annate vissute a Bologna, infatti, Verdi non era riuscito più ad esprimere il suo indiscusso talento ed era spesso finito ai margini del progetto. Salerno, dunque, è riuscita a regalare stimoli importanti al calciatore che tornerebbe volentieri all'ombra dell'Arechi. Il suo contratto con il Torino scadrà a giugno del 2023 ma la società piemontese è pronta a discutere di una possibile cessione con i granata del sud. Una volontà ammessa anche dal ds Walter Sabatini che, tuttavia, ritiene indispensabile un sacrificio economico da parte del calciatore che in Piemonte guadagna uno stipendio importante. I contatti tra le parti sono già stati avviati ma è chiaro che la trattativa potrà entrare nel vivo soltanto nelle prossime settimane.

Nel frattempo la Salernitana dovrà gestire anche le operazioni in uscita dei calciatori che rientreranno a Salerno dai prestiti. Tra questi c'è Simy, investimento del mercato estivo che ha reso molto al di sotto delle aspettative. Un rendimento confermato anche durante i sei mesi vissuti al Parma. Davide Nicola ha già allenato il calciatore ai tempi del Crotone e potrebbe decidere anche di valutarlo. Molto, però, dipenderà dalle scelte di mercato che saranno fatte dal club per il reparto avanzato.