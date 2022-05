Salernitana, Sabatini sonda il mercato: idea Aramu per l'attacco Dopo la retrocessione con il Venezia il calciatore vorrebbe restare in serie A

La Salernitana ripartirà dall'ossatura della squadra che ha conquistato la permanenza in serie A. Ma il direttore sportivo Walter Sabatini sta già lavorando per rafforzare l'organico con almeno 4-5 elementi di spessore. Il ds sta sondando il mercato e l'intenzione è di partire per il ritiro con una rosa quanto più completa possibile. Tra i nomi annotati c'è Mattia Aramu, trequartista del Venezia che si è messo in evidenza con la maglia dei veneti. La retrocessione in serie B dei lagunari potrebbe agevolare l'operazione: il calciatore, che ha ancora un anno di contratto con il Venezia, vorrebbe continuare a giocare in serie A. L'interesse della Salernitana, dunque, potrebbe stuzzicare la fantasia del 27enne che, tra l'altro, nello scorso campionato ha segnato un gol anche al cavalluccio marino. Ma quello di Aramu non è l'unico nome annotato da Sabatini che, come da tradizione, sta sondando con grande interesse anche il mercato sudamericano. Di pari passo si lavora alla possibile riconferma di Verdi.