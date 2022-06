Salernitana, il mercato entra nel vivo: idea Sansone, asse con il Torino Sabatini è già al lavoro per costruire la squadra

Nonostante manchi ancora un mese all'apertura ufficiale del calciomercato, la Salernitana è già molto operativa. Walter Sabatini in questi giorni è a Milano per sondare il terreno ed intavolare le prime trattative. Il direttore sportivo granata ha annotato tanti nomi che potrebbero fare al caso del cavalluccio marino. Da Bologna è rimbalzato con forza il nome di Nicola Sansone, centrocampista classe '91 che ha origini cilentane e che non ha mai nascosto la sua simpatia per i colori granata. L'idea stuzzica Sabatini che, nel frattempo, ha allacciato i rapporti anche con il Torino. Con i piemontesi, oltre a discutere della possibile cessione di Simone Verdi, la Salernitana ha sondato il terreno anche per il difensore Armando Izzo e per l'attaccante Simone Zaza. Idee che, per il momento, restano tali. Sabatini, infatti, continua a monitorare anche il mercato sudamericano dal quale spera di pescare qualche colpo a sorpresa. Tra oggi e domani ci sarà un confronto con Davide Nicola per fare il punto della situazione e definire la strategia di mercato.