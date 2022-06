Salernitana, Iervolino ai tifosi: «Scusate per le polemiche, vi adoro» Post del patron: «Amo questi colori e metterò tutta la mia passione per riuscire in questo progetto»

Con un post notturno il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino ha provato a chiudere definitivamente la polemica a distanza con Walter Sabatini. Il numero uno del club granata, al termine di una giornata caratterizzata da un aspro botta e risposta con l'ormai ex ds, si è rivolto direttamente ai tifosi granata, chiedendo da un lato rispetto per le scelte fatte e, dall'altro, promettendo il massimo impegno per la Salernitana.

«Qualsiasi scelta che come presidente ho preso è stata soggetta a giudizi dei tifosi, questo lo accetto e mi piace», si legge nel post.

«Anche io posso fare scelte non condivisibili da tutti però vi chiedo quel giusto rispetto perché il mio umore ed il mio entusiasmo passa per voi, la vostra fiducia ed il vostro entusiasmo.

Io ci metto tutto me stesso, amo la Salernitana e metterò tutta la mia passione per riuscire in questo progetto.

Scusate per tutte le polemiche, io voglio solo il bene della Salernitana e della città di Salerno.

Io vi adoro incondizionatamente e non giudicate anche tutto questo affetto perché amare e lottare per ciò che si ama è una battaglia che vale la pena di vivere fino in fondo».