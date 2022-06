Salernitana, ora il futuro di Lassana Coulibaly è in bilico Il prossimo ds dovrà provare a ricucire lo strappo che ha provocato anche l'addio di Sabatini

La trattativa per il rinnovo di Lassana Coulibaly è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, provocando la rottura tra il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino e Walter Sabatini. Una separazione dolorosa e che sta avendo strascichi pesantissimi. Un epilogo amarissimo che, in parte, ha guastato il clima di festa generato dall'impresa sportiva conquistata dai granata. In attesa di annunciare il nuovo direttore sportivo - che dovrebbe essere Riccardo Bigon -, la Salernitana dovrà valutare anche se ci siano margini per rinnovare con Lassana Coulibaly. Il centrocampista maliano, tra le rivelazioni dello scorso campionato, nella scorsa estate firmò un quadriennale con il cavalluccio marino. Il suo contratto, però, prevede una clausola speciale che gli consentirebbe di liberarsi per 10mila euro in caso di retrocessione in serie B e per 1,7 milioni di euro in serie A. Sabatini, considerando il calciatore come un patrimonio della società, avrebbe voluto rinnovargli il contratto con condizioni e cifre differenti. Ma le commissioni richieste dagli agenti del maliano hanno portato alla rottura con Iervolino. Adesso, non appena sarà annunciato il nuovo ds, la Salernitana dovrà discutere con gli agenti del calciatore per capire se ci siano margini di trattativa per arrivare comunque al rinnovo del contratto. Una grana non da poco per il futuro ds del cavalluccio marino.