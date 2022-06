Salernitana, si avvicina l'inizio del nuovo corso: domani summit con Bigon Prime idee per il mercato: tra meno di un mese sarà già ritiro

Il nuovo corso della Salernitana, salvo sorprese, inizierà domani. A Roma è in programma l'incontro tra il ds Riccardo Bigon ed il presidente Danilo Iervolino. Un faccia a faccia che dovrebbe essere propedeutico alla firma. Le parti, infatti, da giorni hanno raggiunto un'intesa di massima che dovrebbe portare alla fumata bianca. Soltanto con l'annuncio del nuovo direttore sportivo, la Salernitana potrà realmente voltare pagina. Tra meno di un mese, infatti, sarà già ritiro e la società ha spesso ribadito di voler partire per l'Austria con un gruppo già definito. L'erede di Walter Sabatini dovrà, dunque, fare gli straordinari. E, non a caso, già in queste ore si sta pensando ai profili che potrebbero fare al caso della Salernitana.