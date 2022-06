Salernitana, il mercato entra nel vivo: piace Lovato, Pavoletti se parte Djuric Asse di mercato con Atalanta e Torino per rinforzare la rosa granata

L'incontro di oggi tra Danilo Iervolino e Riccardo Bigon dovrebbe servire a raggiungere l'attesa fumata bianca tra le parti. Ma nel frattempo il mercato sta già prendendo forma. In queste ore, infatti, la Salernitana sta pensando ai profili che potrebbero fare al suo caso. Matteo Lovato, difensore di proprietà dell'Atalanta, è uno dei prospetti che piace ai granata. Il calciatore, reduce dall'esperienza al Cagliari, potrebbe andare a rinforzare il pacchetto arretrato del cavalluccio marino. La società bergamasca, tra l'altro, ha sondato il terreno per Ederson (offerta da circa 15 milioni) che piace anche all'Inter. Con la Dea, inoltre, la Salernitana ha già collaborato nello scorso campionato di serie A, ottenendo i prestiti di Matteo Ruggeri (che potrebbe anche tornare all'ombra dell'Arechi) e Nadir Zortea.

Ma i riflettori, come detto, sono puntati soprattutto sul Cagliari. In Sardegna ha giocato anche Leonardo Pavoletti, punta fisica che potrebbe rappresentare l'alternativa a Milan Djuric se il bosniaco non dovesse rinnovare con i granata. Nei prossimi giorni, inoltre, la Salernitana dovrà valutare come muoversi per i riscatti: per Federico Bonazzoli si potrebbe esercitare l'opzione ma molto dipenderà anche da quale sarà l'intenzione della Sampdoria. Discorso diverso per Simone Verdi per il quale si dovrà raggiungere un'intesa con il Torino che potrebbe mettere sul piatto della bilancia anche il difensore Armando Izzo.