Salernitana, "doppio" ritiro in Austria: definito il programma delle amichevoli Previsto un test all'Arechi al rientro in città. Oggi Milan incontra il sindaco Napoli

Dopo aver annunciato Morgan De Sanctis come nuovo direttore sportivo, la Salernitana si è proiettata subito nel futuro. Il club granata, infatti, ha definito gli ultimi dettagli legati all'organizzazione del ritiro pre-campionato che, come è noto, si svolgerà a Stams, in Austria. La preparazione estiva inizierà il 4 luglio e proseguirà fino al 20 luglio. Ma il club granata ha deciso di allungare la permanenza nella terra di Mozart: dopo una breve pausa, infatti, la Salernitana effettuerà anche la seconda parte del ritiro in Austria. Il club, come hanno annunciato l'amministratore Maurizio Milan e la responsabile della comunicazione Mara Andria nel corso di un incontro al Salerno Club 2010, ha definito anche il programma delle amichevoli: la prima uscita della Salernitana in ritiro sarà contro una compagine locale; a seguire le amichevoli contro una formazione quatariana, l'Union Berlino e lo Schalke 04. Nella seconda parte del ritiro, invece, i granata dovrebbero affrontare in amichevole il Galatasaray. A fine luglio, al rientro a Salerno, è previsto anche un test all'Arechi.

In mattinata, intanto, l'amministratore delegato Maurizio Milan sarà in Comune per partecipare alla conferenza stampa di presentazione degli eventi in programma il 19 giugno. Nell'occasione sarà anche firmata la convenzione ponte per l'utilizzo dello stadio Arechi.