Salernitana-Comune, fumata bianca per la convenzione: c'è l'ok per i lavori Proseguono i dialoghi per arrivare ad una concessione. Sul tavolo anche l'area di Capitolo S. Matteo

La Salernitana ha subito rimesso in moto la macchina organizzativa per il futuro. Dopo aver annunciato Morgan De Sanctis, che da ieri è il nuovo ds del cavalluccio marino, in queste ore la società ha raggiunto un altro risultato importante: in Comune è stata firmata la convenzione d'uso dell'Arechi.

«Abbiamo appena siglato questa convenzione di proroga di un anno. È un segno della continuità di un cammino strutturale con l’amministrazione comunale», ha spiegato l'amministratore delegato Maurizio Milan che ha rappresentato il club all'incontro con il Comune. «Stiamo discutendo anche della futura gestione, nelle prossime settimane partirà un tavolo tecnico di lavoro. Questo di oggi è l’ultimo tassello per l’iscrizione al campionato, ringraziamo il sindaco per l’interesse e la sensibilità. Abbiamo voluto la proroga perché vogliamo costruire un progetto di ampio respiro e chiederemo la gestione dello stadio per più anni dopo questo tavolo tecnico. Si parlerà di interventi non ordinari ma di layout. Il dialogo continuerà in questi mesi, sarà finanziato dalla Salernitana ma sarà varato a quattro mani. La proroga ci darà un tempo tecnico per arrivare ad un accordo più strutturato».

Confermati i criteri del precedente accordo: al Comune andrà il 6,5% del lordo degli incassi e l'accordo durerà fino al 30 giugno 2023. Nel frattempo Salernitana e Comune ragioneranno per provare a raggiungere ad una convenzione più lunga che consenta al club d'intervenire all'interno dell'impianto. I primi lavori, per la verità, potranno essere realizzati già in questi mesi: la Salernitana provvederà ad arretrare le panchine ed intende instalallare i tornelli in Curva Nord ed un maxi-schermo nello stadio con il nome da principe. Interventi che saranno scorporati dall'importo che la Salernitana dovrà corrispondere all'Ente. Ma il tavolo tecnico aperto con l'Amministrazione servirà anche a definire la vicenda legata alla realizzazione del centro sportivo nell'area di Capitolo San Matteo.

«Proroghiamo di un anno la convenzione in attesa di una visione più ambiziosa dei nostri rapporti», ha confermato il primo cittadino Enzo Napoli. «La Salernitana è molto orientata verso un processo di importante riqualificazione dell’impianto. Stiamo dialogando con grande armonia e fattività, stiamo lavorando ad un centro sportivo importante nella zona orientale della città. Ho promosso un gruppo di lavoro che è arrivato a delle considerazioni tecniche che sottoporremo al club per vedere dove potremmo arrivare».