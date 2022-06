Salernitana, show all'Arechi per i 103 anni: sfida tra vecchie glorie e cantanti La Curva Sud allestirà una scenografia. E Galderisi "mette in guardia" gli artisti...

«Contro questi qui, davvero non abbiamo scampo». A mettere (scherzosamente) in guardia la Nazionale cantanti è stato Nanu Galderisi, salernitano ed ex allenatore della Salernitana che questa mattina ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di “Buon compleanno sua maestà”. L'iniziativa, in programma il 19 giugno (ore 20.30) allo stadio Arechi, sarà l'occasione per festeggiare i 103 anni della Salernitana. Sul prato di via Allende si affronteranno la Salernitana Legends (squadra composta da vecchie glorie granata) e la Nazionale Italiana Cantanti. Un modo per celebrare la storia granata ma anche per fare beneficenza. L'incasso della manifestazione, infatti, sarà devoluto devoluto all’associazione LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) di Salerno per la realizzazione del progetto “Volontari per l’oncologia”. La Curva Sud, come svelato nel corso della conferenza, allestirà anche una scenografia per celebrare al meglio l'occasione. A rappresentare le vecchie glorie della Salernitana a Palazzo di Città c'era i salernitani Luca Fusco e Ciro De Cesare che, naturalmente, guideranno la folta rappresentanza di ex.

«Sarà una splendida serata di sport, divertimento e beneficenza. Ci aspettiamo una grande partecipazione di pubblico, un sostegno entusiasta della nostra appassionata tifoseria e della città intera», ha spiegato il sindaco Vincenzo Napoli che ha partecipato alla conferenza insieme all'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan.

I biglietti per assistere alla partita sono disponibili sul circuito TicketOne al costo di 3 euro per la curva Sud, 5 euro tribuna azzurra, 7 euro tribuna verde, 10 euro rossa.