Salernitana, filo diretto Nicola-De Sanctis per le prime mosse di mercato I rapporti con la Roma potrebbero agevolare l'asse con i granata: si pensa a Felix e Santon

Morgan De Sanctis si è subito messo a lavoro per costruire la nuova Salernitana. Il ds del cavalluccio marino è in costante contatto con Davide Nicola per pianificare le prime mosse di mercato. L'impressione è che qualcosa s'inizierà a muovere soltanto ad inizio della prossima settimana. Nel frattempo l'ex portiere della Roma sta provando a delineare la strategia. Proprio il rapporto con la società giallorossa potrebbe agevolare l'asse con i granata. Santon è prossimo allo svincolo, mentre Felix è uno dei pezzi pregiati che De Sanctis conosce bene. Per la difesa piacciono Lovato dell'Atalanta e Vasquez del Genoa che erano stati sondati già nelle scorse settimane. I priossimi giorni, inoltre, saranno decisivi per provare a riscattare Bonazzoli dalla Samp (la Salernitana vorrebbe offrire 6 milioni ma i blucerchiati hanno la possibilità del controriscatto) e prelevare Verdi dal Torino. Due tasselli da cui la Salernitana vorrebbe ripartire.