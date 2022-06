Salernitana, matrimonio a tinte granata: 11 milioni per Verdi e Bonazzoli Il numero 10 è stato sposato da don Roberto Faccenda, cappellano della società granata

C'era anche un pezzo di Salernitana ieri pomeriggio a Salsomaggiore per il matrimonio di Simone Verdi. L'attaccante lombardo, tra i protagonisti della salvezza granata, ha detto sì alla sua Laura, coronando il lorosogno d'amore. Ad unire la coppia è stato don Roberto Faccenda, cappellano della Salernitana che è riuscito a costruire un legame forte con lo spogliatoio di Davide Nicola. Proprio il sacerdote salernitano, al termine del rito, ha invitato pubblicamente l'attaccante a tornare in granata. Un pensiero che don Roberto ha esteso anche a Federico Bonazzoli, tra gli invitati presenti in platea. Desiderio condiviso dall'intera tifoseria e che, tra l'altro, sembra coincidere anche con le intenzioni della proprietà. La Salernitana, infatti, è pronta a fare un investimento importante per riportare all'ombra dell'Arechi due dei protagonisti della salvezza. Verdi ha un altro anno di contratto con il Torino che, tuttavia, non sembra intenzionato a puntare sul calciatore. La volontà del ragazzo e della sua famiglia di tornare in Campania dovrebbe fare la differenza. Ai granata del Nord andranno circa 5 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo di Verdi. Un milione in più la Salernitana è pronta ad offrirlo alla Sampdoria per Bonazzoli: entro la fine della prossima settimana, infatti, dovrà essere esercitato il riscatto dell'attaccante di Manerbio; il club blucerchiato, dopo l'offerta dei campani, avrebbe la possibilità di esercitare il controriscatto. Ma l'impressione è che i liguri non intendano esercitare l'opzione.