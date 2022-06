Salernitana, avviso ai tifosi: «Per l’abbonamento servirà la Granata Card» Prezzi e modalità di acquisto saranno comunicate entro fine mese

Prosegue la programmazione della Salernitana in vista della nuova stagione. Tra le varie iniziative a cui sta lavorando il club c'è la campagna abbonamenti che sarà lanciata entro fine mese. Nel frattempo la società ha rivolto un invito ai tifosi del cavalluccio marino, ricordando che servirà la Granata Card per sottoscrivere il voucher. «La nuova stagione sportiva è alle porte, non farti trovare impreparato», si legge sul sito ufficiale del club. «In vista del lancio della nuova campagna abbonamenti che presenterà numerose iniziative che coinvolgeranno sempre più i tifosi granata, sarà indispensabile essere possessori di Granata Card con la quale sarà possibile acquistare l’abbonamento e ricevere il proprio segnaposto. E’ possibile acquistare la Granata Card esclusivamente online in pochi minuti cliccando qui», l'avviso pubblicato dalla Salernitana.