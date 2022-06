Iervolino, quanta stima per De Sanctis: "E' la persona giusta per Salerno» Il presidente della Salernitana: «Sogno un grande club per l'ultima amichevole dell'estate»

"Morgan ha l'identikit ideale per questa piazza. Ha energia, visione, passione, coraggio. Tutte cose che mi hanno sorpreso favorevolmente. Devo dire che non mi era mai capitato, ma dopo il colloquio, gli ho stretto subito la mano e ho pensato che fosse la persona giusta per la piazza di Salerno». Danilo Iervolino ha avuto parole al miele per il nuovo direttore sportivo della Salernitana.

Concetti, quelli della guida del club granata, scanditi a margine di un evento organizzato da Confindustria alla Stazione marittima di Salerno. Se sulla campagna abbonamenti ancora non ci sono novità, Iervolino non ha nascosto l'ambizione di chiudere in bellezza il precampionato estivo con un'amichevole di lusso.

«Io ho tre anime - ha detto -. Sono un tifoso, un presidente che deve far quadrare i conti e sono un azionista che deve creare valore. Da presidente sogno delle cose, da azionista sono cauto e da tifoso sono scatenato come tutti quanti. Mi auguro di chiudere in bellezza con una grande squadra», le parole della guida del club granata.