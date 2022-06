Salernitana, rinforzi nello staff: dopo Migliaccio arriva anche Lo Schiavo Affiancheranno De Sanctis nell'area tecnica

Maurizio Milan lo aveva annunciato sabato sera durante i festeggiamenti allo stadio Vestuti. «Dal primo luglio saranno tre o quattro i professionisti che entreranno nello staff tecnico allargato», aveva spiegato l'amministratore delegato del club, lasciando intendere che la proprietà avrebbe affiancato altri profili a quello di Morgan De Sanctis. Gli annunci ufficiali arriveranno a fine mese per motivi burocratici ma, salvo clamorose sorprese, saranno almeno due i tecnici che lavoreranno in sinergia con il neo direttore sportivo. Simone Lo Schiavo, già capo scouting della Roma, arriverà a Salerno per svolgere lo stesso ruolo. Un profilo giovane ma che in giallorosso ha saputo farsi apprezzare molto. Lo Schiavo, tra l'altro, ha già lavorato nella Capitale proprio con De Sanctis. Insieme a loro ci sarà anche Giulio Migliaccio che sarà il responsabile dell'area tecnica. I tre si conoscono da tempo e, nel 2018, si sono diplomati ds a Coverciano frequentando lo stesso corso. Ora si ritroveranno a Salerno.