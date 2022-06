Salernitana, summit Iervolino-De Sanctis: il mercato entra nel vivo Il club spinge per blindare Djuric, in mediana è forte l'interesse per Esposito

Pianificare una strategia di lungo periodo per la Salernitana. Danilo Iervolino ha ribadito nuovamente il suo pensiero a Morgan De Sanctis nel corso della riunione operativa svoltasi questo pomeriggio. Il ds, che è arrivato in città domenica sera, ha già in agenda diversi appuntamenti per provare a chiudere i primi colpi di mercato. Tra i vari confronti già fissati c'è quello con l'entourage di Milan Djuric. Domenica sera, infatti, è stato proprio il presidente Iervolino a (ri)aprire più di uno spiraglio per il rinnovo dell'attaccante.

Con il bosniaco, dunque, ci sarà a breve un nuovo contatto per provare a smussare gli angoli che si erano venuti a creare negli ultimi mesi. L'intenzione dell'attaccante è di proseguire la sua esperienza in granata e l'intesa potrebbe essere raggiunta sulla base di un triennale. Lucca del Pisa è una delle prime alternative. Il patron granata, però, non ha accantonato il sogno Cavani, per il quale ci sarà un rilancio: la Salernitana, infatti, è pronta ad offrire un ricco contratto al sudamericano, prevedendo anche diversi bonus legati a gol ed assist.

Calafiori della Roma ed Ansaldi del Torino potrebbero essere i tasselli da inserire sull'out mancino dove piace anche Beruatto. In mediana molto dipenderà anche dal futuro di Ederson. Nel frattempo la Salernitana è in pressing sulla Spal per arrivare a Salvatore Esposito.