Salernitana, amarcord e solidarietà per i 103 anni: lo speciale di Ottochannel Le interviste dei protagonisti e le emozioni dei tifosi raccolte all'Arechi

Una notte di festa e di solidarietà. Salerno si è messa alle spalle le celebrazioni per i 103 anni della Salernitana. Con la partita di beneficenza tra le vecchie glorie del cavalluccio marino e la Nazionale italiana cantanti sono calati i titoli di coda sul compleanno del club granata. Un fenomeno sociale che va ben oltre la semplice ricorrenza e che, grazie al cuore grande dei salernitani, ha permesso di ricavare 32mila euro che saranno devoluti alla Lega Italiana Lotta ai Tumori. Per rivivere le emozioni dell'Arechi e ascoltare le voci dei protagonisti e dei tifosi, non perderti lo speciale Ottoper realizzato dalla redazione di Ottochannel (clicca qui per rivederlo).