Salernitana: obiettivo Felix per l'attacco, in 15 verso l'addio Il club intende riconfermare Ederson, Fazio, Radovanovic e Mazzocchi. Belec saluta

Il mercato della Salernitana dovrà viaggiare su di un doppio binario parallelo. Il club granata, infatti, da un lato dovrà sfoltire la rosa, piazzando almeno 15 dei calciatori che non rientrano nei piani tecnici; dall'altro il ds De Sanctis dovrà rinforzare l'organico e provare a blindare i pezzi pregiati della passata stagione. Ederson partirà soltanto in caso di offerte inaccettabili e, quindi, superiori ai 30 milioni di euro; Bohinen sarà un pilastro, al pari di Fazio e Radovanovic. Anche Mazzocchi è considerato incedibile ma sull'ex Venezia è forte il pressing di Venezia e Monza. Quanto ai possibili nuovi acquisti, la Salernitana sta provando a portare alla corte di Nicola il 19enne Felix, protagonista con la maglia della Roma. Resta forte l'interesse per Cavani, al quale è stata formulata una nuova proposta. Ma l'impressione è che la posizione del sudamericano sarà definita soltanto a metà mercato. Sul fronte uscite c'è da registrare l'intesa raggiunta da Belec con l'Apoel Nicosia, squadra nella quale il portiere aveva già militato prima di arrivare a Salerno.