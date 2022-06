Salernitana, due vecchie glorie potrebbero "rinforzare" il settore giovanile Il nuovo assetto tecnico-dirigenziale sarà presentato ad inizio luglio

Ad inizio luglio la Salernitana presenterà ufficialmente il nuovo assetto tecnico-dirigenziale. Oltre al direttore sportivo Morgan De Sanctis, il club granata dovrebbe annunciare diverse novità, alcune delle quali riguarderanno anche il settore giovanile. Ad affiancare l'ex portiere di Roma ed Udinese, come è noto, saranno Simone Lo Schiavo e Giulio Migliaccio che saranno, rispettivamente, il responsabile dello scouting ed il responsabile dell'area tecnica.

Lo sguardo della Salernitana, però, resta vigile anche sulla riorganizzazione del settore giovanile. L'idea, infatti, è d'inserire nei quadri tecnici due vecchie glorie come Giovanni Pisano e Vittorio Tosto, entrambi protagonisti domenica sera all'Arechi in occasione dei festeggiamenti per i 103 anni della Salernitana. Proprio la partita di beneficenza tra le vecchie glorie e la Nazionale cantanti è stata l'occasione per conoscersi. In queste ore la proprietà ha manifestato l'intenzione di approfondire il rapporto per capire se ci siano le condizioni per riportare due "bandiere" all'ombra dell'Arechi.