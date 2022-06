Salernitana, sprint di mercato: sondato Milik, per la mediana c'è Gaetano Trattative in corso anche per i giovani Calafiori, Aké e Okoli. Si lavora al rinnovo di L.Coulibaly

Morgan De Sanctis ha le idee chiare. A Salerno dovranno arrivare soltanto calciatori disponibili a lottare per la causa granata. Un concetto che il ds della Salernitana sta ribadendo nei vari colloqui che sta avendo in queste settimane. La strategia condivisa con il presidente Danilo Iervolino e con l'amministratore delegato Maurizio Milan è, ormai, chiara: la squadra dovrà essere composta dal giusto mix di giovani di valore e calciatori d'esperienza. Idea che in queste ore si è tramutata in nomi. Per l'attacco il direttore sportivo ha sondato la disponibilità di Arkadius Milik, 28enne polacco dell'Olimpique Marsiglia che lo ha riscattato dal Napoli. In Campania il calciatore ha giocato 122 partite, mettendo a segno 48 gol. L'operazione non è semplice ma la Salernitana ci sta provando. Oltre ai profili d'esperienza, però, la società granata va a caccia di giovani di valore. E la lista dei sondaggi effettuati è particolarmente assortita. Dalla Roma potrebbe arrivare il terzino Riccardo Calafiori, sul quale è forte anche l'interesse della Cremonese. Sempre per il pacchetto arretrato si segue Caleb Okoli, centrale cresciuto nell'Atalanta e che è reduce dalla vittoria del campionato di serie B con la Cremonese. Un prospetto che ben conosce Giulio Migliaccio, prossimo responsabile dell'area tecnica granata che, negli ultimi cinque anni, ha lavorato proprio in nerazzurro. È reduce dall'esperienza con la maglia della Cremonese anche Gianluca Gaetano, centrocampista di proprietà del Napoli che è nei radar di De Sanctis. Per l'attacco, infine, la Salernitana ha fatto un sondaggio per avere il giovane Marley Aké, ala sinistra di proprietà della Juventus.

Di pari passo, però, il ds De Sanctis sta lavorando alle riconferme dei calciatori già presenti in rosa. Emil Bohinen sarà il pilastro del centrocampo; con Lassana Coulibaly si continua a discutere per arrivare al rinnovo: la trattativa è molto complessa ma filtra cauto ottimismo. Più difficile, invece, l'operazione Milan Djuric che sembra destinato a salutare Salerno. In queste ore il ds granata raggiungerà Milano insieme all'amministratore delegato Maurizio Milan: la speranza è di riuscire a chiudere subito qualche operazione.