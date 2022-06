Salernitana, rivoluzione in attacco: accordo con il Cagliari per Joao Pedro Manca ancora l'intesa sull'ingaggio: il cavalluccio marino attivissimo sul mercato

E' una Salernitana che prepara i fuochi d'artificio quella che in questi giorni si appresta a definire i primi colpi di mercato.

L'obiettivo del direttore sportivo Morgan De Sanctis è quello di dare a mister Davide Nicola qualche calciatore da portare subito nel ritiro austriaco. Non sarà semplice perché le trattative sono notoriamente complicate ed il tempo stringe, ma il cavalluccio marino è attivissimo.

In queste ore si guarda soprattutto in casa Cagliari: il club del presidente Giulini, retrocesso in serie B, dovrà inevitabilmente cambiare. E, con ogni probabilità, cedere molti dei suoi pezzi pregiati.

Tra questi c'è sicuramente Joao Pedro: l'attaccante della nazionale, numeri alla mano, sarebbe una garanzia di goal e rendimento in serie A. Anche per questo su di lui si sono accesi i riflettori della Salernitana: la trattativa sarebbe già in fase avanzata, tanto che c'è già l'intesa economica tra i due club.

Ora bisognerà convincere il calciatore - sul quale c'è l'interesse di altri club - e, soprattutto, trovare l'intesa sul contratto che ancora non c'è. Ma si registra fiducia e la sensazione è che si possa chiudere a breve.