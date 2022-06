Salernitana, ecco il tuo tesoretto: Ederson all'Atalanta per 15 milioni Il centrocampista giocherà con i nerazzurri, accordo tra i club: arriva anche il giovane Lovato

Era uno dei pezzi pregiati della Salernitana, protagonista assoluto della cavalcata miracolosa che ha portato alla salvezza. Su di lui c'erano gli occhi di tanti club ed era impossibile trattenerlo: non solo per rispettare le ambizioni del ragazzo, ma anche per monetizzare un'operazione da manuale dal punto di vista economico.

Ederson saluta la Salernitana: il club del cavalluccio marino ha raggiunto l'accordo con l'Atalanta. I bergamaschi hanno sbaragliato la concorrenza mettendo sul piatto 15 milioni cash più il giovane Lovato.

Offerta che ha convinto la società del presidente Danilo Iervolino a chiudere la trattativa. La Salernitana, dunque, incassa un prezioso "tesoretto" che potrà reinvestire sul mercato e si assicura un giovane sul quale era forte l'interesse di altre società di serie A.

Bisognerà adesso individuare il profilo giusto per rimpiazzare Ederson, autore di 2 reti lo scorso campionato. E non sarà semplice trovarlo.