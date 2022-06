Salernitana, il calendario: esordio all'Arechi con la Roma, ultima a Cremona Il derby d'andata capiterà all'ultima giornata, il ritorno a fine aprile

La Roma continua ad essere nel destino della Salernitana. Come era accaduto nella stagione 1998-1999 (l'anno scorso, invece, la sfida fu la prima casalinga) saranno i giallorossi a tenere a battesimo la Salernitana nel campionato di serie A. Il sorteggio dei calendari ha stabilito i nuovi accoppiamenti: la formazione di Davide Nicola inaugurerà la stagione all'Arechi, sfidando i capitolini. A seguire sfide, sulla carta, più agevoli: l'Udinese in trasferta, la Sampdoria in casa, poi Bologna ed Empoli. Alla sesta la sfida in casa della Juventus, seguita dal Lecce all'Arechi che precederà la prima sosta stagionale. Alle 13esima e alla 15esima la Salernitana sfiderà le neopromosse Cremonese e Monza. Poi ci sarà la lunga sosta per il Mondiale: da metà novembre la stagione riprenderà direttamente ad inizio gennaio. Il girone d'andata si chiuderà all'Arechi con il derby contro il Napoli. Al "Maradona", invece, si giocherà alla 32esima giornata, nel turno in programma il 30 aprile. Il girone di ritorno dei granata incomincerà il 29 gennaio al Via del Mare di Lecce; poi sette giorni dopo arriverà la Juventus a Salerno. Alla penultima ci sarà, invece, la sfida casalinga contro l'Udinese, mentre all'ultima giornata i granata saranno di scena in casa della Cremonese.

GIRONE DI ANDATA

1^ GIORNATA (14/8/22): SALERNITANA-ROMA

2^ GIORNATA (21/8/22): UDINESE-SALERNITANA

3^ GIORNATA (28/8/22): SALERNITANA-SAMPDORIA

4^ GIORNATA (31/8/22): BOLOGNA-SALERNITANA

5^ GIORNATA (4/9/22): SALERNITANA-EMPOLI

6^ GIORNATA (11/9/22): JUVENTUS-SALERNITANA

7^ GIORNATA (18/9/22): SALERNITANA-LECCE

8^ GIORNATA (2/10/22): SASSUOLO-SALERNITANA

9^ GIORNATA (9/10/22): SALERNITANA-VERONA

10^ GIORNATA (16/10/22): INTER-SALERNITANA

11^ GIORNATA (23/10/22): SALERNITANA-SPEZIA

12^ GIORNATA (30/10/22): LAZIO-SALERNITANA

13^ GIORNATA (6/11/22): SALERNITANA-CREMONESE

14^ GIORNATA (9/11/22): FIORENTINA-SALERNITANA

15^ GIORNATA (13/11/22): MONZA-SALERNITANA

16^ GIORNATA (4/1/23): SALERNITANA-MILAN

17^ GIORNATA (8/1/23): SALERNITANA-TORINO

18^ GIORNATA (15/1/23): ATALANTA-SALERNITANA

19^ GIORNATA (22/1/23): SALERNITANA-NAPOLI

GIRONE DI RITORNO

20^ GIORNATA (29/1/23): LECCE-SALERNITANA

21^ GIORNATA (5/2/23): SALERNITANA-JUVENTUS

22^ GIORNATA (12/2/23): VERONA-SALERNITANA

23^ GIORNATA (19/2/23): SALERNITANA-LAZIO

24^ GIORNATA (26/2/23): SALERNITANA-MONZA

25^ GIORNATA (5/3/23): SAMPDORIA-SALERNITANA

26^ GIORNATA (12/3/23): MILAN-SALERNITANA

27^ GIORNATA (19/3/23): SALERNITANA-BOLOGNA

28^ GIORNATA (2/4/23): SPEZIA-SALERNITANA

29^ GIORNATA (9/4/23): SALERNITANA-INTER

30^ GIORNATA (16/4/23): TORINO-SALERNITANA

31^ GIORNATA (23/4/23): SALERNITANA-SASSUOLO

32^ GIORNATA (30/4/23): NAPOLI-SALERNITANA

33^ GIORNATA (3/5/23): SALERNITANA-FIORENTINA

34^ GIORNATA (7/5/23): EMPOLI-SALERNITANA

35^ GIORNATA (14/5/23): SALERNITANA-ATALANTA

36^ GIORNATA (21/5/23): ROMA-SALERNITANA

37^ GIORNATA (28/5/23): SALERNITANA-UDINESE

38^ GIORNATA (4/6/23): CREMONESE-SALERNITANA